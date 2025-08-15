Известно, какие семьи могут подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Благотворительная организация объявила о старте регистрации на денежную помощь для ВПЛ и поддержки уязвимых семей в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Об этом информирует прессслужба БО "СОС Детские Городки Украина".

Проект реализуется при помощи Правительства Германии и предоставляет возможность получить до 179 000 грн на развитие или возобновление собственного дела.

Как сообщает пресс-служба организации, новая инициатива открывает перспективы для родителей с детьми, стремящимися начать бизнес или возродить ранее действующее дело. Проект "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей" реализуется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Кто может подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области:

родители с детьми, проживающими или зарегистрированными как внутренне перемещенные лица в Полтавской области;

родители из уязвимых украинцев с несовершеннолетними детьми (неполные, с лицами с инвалидностью);

родители из приемных, попечительских или детских домов семейного типа.

Участники программы будут обязательно проходить обучение, которое будет включать:

дистанционные лекции и тренинги опытных экспертов;

индивидуальные консультации и менторское сопровождение;

помощь в разработке бизнес-плана;

возможность получить грант до 179 000 грн. для запуска или развития бизнеса.

Старт программы запланирован на 15 сентября 2025 года , а регистрация продлится до 31 августа. Участие — бесплатное.

Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-анкету . Вопросы и предложения можно отправлять по электронной почте организаторам.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.