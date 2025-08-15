Ці вакансії надають роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, дозволяють отримувати стабільний дохід, працювати у команді та обирати зручний графік.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується у кількох сферах: охорона, енергетика та кур’єрська доставка, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

ТОВ «Стаф, РОА» шукає охоронників на вахту (20/10) у Кривому Розі з оплатою 10 000–15 000 грн. Компанія безкоштовно забезпечує гуртожитком та харчуванням. До кандидатів ставляться вимоги: досвід в охоронних структурах бажаний, відсутність судимості.

Для працевлаштування необхідні документи: паспорт, ІПН, документ про освіту, військовий квиток, копія трудової книжки, фото 2*3 см — 6 шт., довідка про відсутність судимості та сертифікати від психіатра і нарколога, медогляд. Перевага надається ветеранам, також розглядаються студенти та пенсіонери.

Енергетична компанія ДТЕК Дніпровські Електромережі шукає водія автотранспортних засобів з оплатою 14 000–15 000 грн плюс щомісячна премія. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні, медичне страхування після випробувального терміну, навчання в Академії ДТЕК і доброзичливий колектив.

Вимоги: посвідчення водія категорій В, С, досвід від 2 років, знання правил дорожнього руху та експлуатації техніки, навички ремонту транспорту. Основні обов’язки включають своєчасне виконання завдань на транспорті, утримання техніки у справному стані, дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.

Glovo у Кривому Розі запрошує кур’єрів на вело, мото та авто з можливістю отримувати до 35 000 грн на місяць. Сервіс забезпечує щоденні та щотижневі виплати, гнучкий графік і страхування під час доставок. Для початку роботи на авто потрібні паспорт, водійські права та техпаспорт, військовий квиток або приписне для чоловіків не обов’язкові.

Ці вакансії надають роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, дозволяють отримувати стабільний дохід, працювати у команді та обирати зручний графік, а також надають соціальні гарантії та підтримку під час роботи.

