Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается в нескольких областях: охрана, энергетика и курьерская доставка, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

ООО "Стаф, РОА" ищет охранников на вахту (20/10) в Кривом Роге с оплатой 10 000-15 000 грн. Компания бесплатно снабжает общежитием и питанием. К кандидатам предъявляются требования: опыт в охранных структурах желателен, отсутствие судимости.

Для трудоустройства необходимы документы: паспорт, ИНН, документ об образовании, военный билет, копия трудовой книжки, фото 2*3 см – 6 шт., справка об отсутствии судимости и сертификаты от психиатра и нарколога, медосмотр. Предпочтение отдается ветеранам, также рассматриваются студенты и пенсионеры.

Энергетическая компания ДТЭК Днепровские Электросети ищет водителя автотранспортных средств с оплатой 14 000–15 000 грн плюс ежемесячная премия. Компания предлагает официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные, медицинское страхование после испытательного срока, обучение в Академии ДТЭК и дружелюбный коллектив.

Требования: водительские удостоверения категорий В, С, опыт от 2 лет, знание правил дорожного движения и эксплуатации техники, навыки ремонта транспорта. Основные обязанности включают в себя своевременное выполнение задач на транспорте, содержание техники в исправном состоянии, соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда.

Glovo в Кривом Роге приглашает курьеров на вело, мото и авто с возможностью получать до 35 000 грн. в месяц. Сервис обеспечивает ежедневные и еженедельные выплаты, гибкий график и страхование при доставке. Для начала работы на авто требуются паспорт, водительские права и техпаспорт, военный билет или приписное для мужчин не обязательны.

Эти вакансии предоставляют работу пенсионерам в Кривом Роге, позволяют получать стабильный доход, работать в команде и выбирать удобный график, а также предоставляют социальные гарантии и поддержку во время работы.

