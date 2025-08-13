Робота для пенсіонерів в Кривому Розі доступна на різних посадах, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік вакансій представлений на сайті work.ua.

Зокрема, компанія Glovo запрошує кур’єрів із велосипедом, мотоциклом або автомобілем із можливістю заробітку до 35 000 гривень щомісяця. Пропонується гнучкий графік, щоденні та щотижневі виплати, а також страхування під час доставки. Для початку роботи необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію. Водіям авто слід мати паспорт, водійські права та техпаспорт, військовий квиток чи приписне посвідчення не потрібні.

У місті також відкрито вакансію молодшого оператора (заправника) на автозаправці ОККО. Переваги — офіційне працевлаштування, своєчасна оплата, оплачувані відпустки та лікарняні, а також безкоштовне медичне страхування. Основні обов’язки включають заправку транспортних засобів, консультацію клієнтів і підтримання чистоти на території. Вимоги — оформлені документи та готовність працювати на благо країни.

Ще одна пропозиція — промоутер зі стабільним доходом та можливістю кар’єрного зростання. Компанія, що співпрацює з Київстар, запрошує розповсюджувати рекламні листівки у багатоповерхівках із гнучким графіком і щоденною оплатою. Заробіток становить 200 гривень за кожні 1000 листівок плюс 1 гривня за наклейку. Робота доступна з 16 років, досвід буде перевагою.

Отже, робота для пенсіонерів в Кривому Розі представлена різноманітними варіантами: від кур’єрської доставки до заправки та промоутингу, що дає можливість вибрати відповідний варіант із урахуванням особистих побажань і режиму праці.

