Работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна на разных должностях, сообщает Politeka.

Актуальный список вакансий представлен на сайте work.ua.

В частности, компания Glovo приглашает курьеров с велосипедом, мотоциклом или автомобилем с возможностью заработка до 35 000 гривен в месяц. Предлагается гибкий график, ежедневные и еженедельные выплаты, а также страхование при доставке. Для начала работы необходимо пройти краткую онлайн-регистрацию. Водителям авто следует иметь паспорт, водительские права и техпаспорт, военный билет или приписное удостоверение не требуется.

В городе также открыта вакансия младшего оператора (заправщика) на автозаправке ОККО. Преимущества - официальное трудоустройство, своевременная оплата, оплачиваемые отпуска и больничные, а также бесплатное медицинское страхование. Основные обязанности включают в себя заправку транспортных средств, консультацию клиентов и поддержание чистоты на территории. Требования – оформленные документы и готовность работать на благо страны.

Еще одно предложение – промоутер со стабильным доходом и возможностью карьерного роста. Компания, сотрудничающая с Киевстаром, приглашает распространять рекламные открытки в многоэтажках с гибким графиком и ежедневной оплатой. Заработок составляет 200 гривен за каждые 1000 открыток плюс 1 гривна за наклейку. Работа доступна с 16 лет, опыт будет преимуществом.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена различными вариантами: от курьерской доставки до заправки и промоутинга, что позволяет выбрать подходящий вариант с учетом личных пожеланий и режима труда.

