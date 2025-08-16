Місцевим мешканцям варто знати про обмеження руху транспорту в Миколаєві, щоб уникнути можливих незручностей.

У Миколаєві з 11 серпня вводяться обмеження руху транспорту на важливій ділянці Богоявленського проспекту, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці КП «Миколаївелектротранс», проїзд автомобілів буде повністю закритий на відрізку від проспекту Центрального до проспекту Миру поблизу зоопарку.

Ці обмеження руху транспорту в Миколаєві пов’язані з масштабним ремонтом трамвайного переїзду, що давно потребував оновлення. Роботи почнуться на перетині Богоявленського проспекту з вулицею Ігоря Бедзая (раніше Чкалова).

Стан трамвайного переїзду викликав багато нарікань у містян. Тож тут планують замінити рейкошпальні решітки, відновити проїжджу частину, а також оновити контактну мережу та спецчастини, які забезпечують курсування електротранспорту.

Термін ремонту встановлено приблизно на місяць. Щоб скоротити час ремонтніих заходів, аварійні бригади працюватимуть у дві зміни.

Через обмеження руху транспорту в Миколаєві для автомобілів проїзд буде повністю заборонено на згаданій ділянці. Там встановлять тимчасові дорожні знаки, які покажуть об’їзд. Водіям варто звернути увагу на ці знаки, щоб не потрапити в затори.

Тролейбуси рухатимуться без змін, використовуючи автономний хід під час проходження ремонтної зони. За безпекою та координацією процесу стежитимуть співробітники підприємства.

Щодо трамваїв, то будуть внесені значні корективи: маршрут №6, що курсує між Центральним ринком і Промзоною, вкоротять до зупинки «6 Слобідська»; маршрут №7, який їздить від Широкої Балки до Центрального ринку, тимчасово скасовують.

А от №10 між Промзоною і Широкою Балкою посилять, додавши на лінію п’ять трамваїв. Перед початком робіт на ділянці встановлять всі необхідні тимчасові знаки.

