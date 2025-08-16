Местным жителям следует знать об ограничении движения транспорта в Николаеве во избежание возможных неудобств.

В Николаеве с 11 августа вводятся ограничения движения транспорта на важном участке Богоявленского проспекта, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице КП «Николаевэлектротранс», проезд автомобилей будет полностью закрыт на отрезке от проспекта Центрального до проспекта Мира вблизи зоопарка.

Эти ограничения движения транспорта в Николаеве связаны с масштабным ремонтом трамвайного переезда, который давно нуждался в обновлении. Работы начнутся на пересечении Богоявленского проспекта с улицей Игоря Бедзая (ранее Чкалова).

Состояние трамвайного переезда вызвало много нареканий у горожан. Поэтому здесь планируется заменить рейкопальные решетки, восстановить проезжую часть, а также обновить контактную сеть и спецчасти, обеспечивающие курсирование электротранспорта.

Срок ремонта установлен примерно месяц. Чтобы сократить время ремонтных мероприятий, аварийные бригады будут работать в две смены.

Из-за ограничения движения транспорта в Николаеве для автомобилей проезд будет полностью запрещен на упомянутом участке. Там установят временные дорожные знаки, которые покажут объезд. Водителям следует обратить внимание на эти знаки, чтобы не попасть в пробки.

Троллейбусы будут двигаться без изменений, используя автономный ход при прохождении ремонтной зоны. За безопасностью и координацией процесса будут следить сотрудники предприятия.

Что касается трамваев, то будут внесены значительные коррективы: маршрут №6, курсирующий между Центральным рынком и Промзоной, будет сокращен до остановки «6 Слободская»; маршрут №7, ездящий от Широкой Балки до Центрального рынка, временно отменяют.

А вот №10 между Промзоной и Широкой Балкой усилят, добавив на линию пять трамваев. Перед началом работ на участке установят все необходимые временные знаки.

