Дефіцит продуктів у Одеській області вплинув на підвищення закупівельних цін на молоко-сировину в Україні, інформує Politeka.

У другій половині липня вартість продукції зросла через обмежену пропозицію та зростання попиту на біржові товари, призначені для експорту.

Станом на 22 липня середня вартість екстра ґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ, що на 14 копійок більше, ніж у червні. Коливання спостерігалися у діапазоні 15,50–16,70 грн/кг, при цьому максимальна межа піднялася на 20 копійок. Вищий ґатунок оцінювався у 15,85 грн/кг, з коливанням від 15,30 до 16,35 грн/кг, а його верхня позначка зросла на 15 коп.

Молоко першого ґатунку залишилося на попередньому рівні: середній показник склав 15,45 за кг, мінімальний — 15,00 за кг, максимальний — 15,60 за кг. Загальна середньозважена вартість трьох груп досягла 15,92 за кг, що на 12 копійок перевищує попередній результат.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі зазначає, що ключовими чинниками стали внутрішній дефіцит сировини та зовнішній попит. За перші шість місяців 2025 року експорт масла зріс на 50%, а девальвація гривні посприяла зростанню цін.

На початку серпня очікується нове підвищення закупівельних розцінок у межах 20–30 копійок. Водночас затримка з підписанням оновлених торговельних квот ЄС створює ризик зупинки експорту.

Дефіцит продуктів у Одеській області підсилює дію зазначених факторів, зберігаючи тенденцію зростання вартості на внутрішньому ринку.

До слова, на Одещині також змінюють ціни на електроенергію.

Регулятор змінив так звані прайс-кепи для бізнесу — граничні ціни на світло, які діють у визначені години доби.

Джерело: agrotimes

