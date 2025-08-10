У Київській області на наступному тижні – з 11 по 17 серпня 2025 року – будуть діяти нові графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили про графіки відключення світла для Київської області на період із 11 по 17 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Наприклад, у межах Маловільшанської територіальної громади запроваджуються графіки відключення світла на понеділок, 11 серпня. За даними ДТЕК, без електроенергії з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці села Сорокотяги по вулицях Центральна, Леоніда Маркелова, Поповича, шевченка, Миру, Берегова, Садова, Вишнева та Травнева.

У вівторок, 12 числа, планові знеструмлення відбудуться в межах Вороньківської територіальної громади з 8:30 до 20:00 у таких населених пунктах:

Вороньків (вул. Берегова, Вишнева, Горова, Дачна, Джерельна, Зарічна, Івана Коновала, Кийлівська, Київська, Кільцева, Кутовська, Лісна, Затишна, Мазепи, Мамайсура, Миру, Молодіжна, Народна, Незалежності, Нова, Озерна, Осовиця, Першотравнева, Польова, Садова, Центральна, Шевченка, Щаслива, Ясна, масив Козацький і низка провулків);

Кийлів (Гайова, Гончарівська, Дамба, Дачі Дніпра, Дніпровська, Лесі Українки, Лісова, Лугова, Молодіжна, Набережна, Озерна, Паркова, Петренка, Рудяківська, Франка, Шевченка, Шкільна);

Жереб’ятин (Берегова, Заповідна, Степанкова, Лісова, Садова, Центральна);

Сошників (Ліченка).

Крім того, графіки відключення світла діятимуть у межах Бучанської громади в понеділок і вівторок, пише Politeka:

11 серпня з 8:00 до 19:00 – Ворзель по вул. Курортна та за адресами Ярослава Мудрого, 1, Котляревського, 1;

12 серпня з 8:00 до 20:00 – Буча по вулиці Енергетиків, Ворзель (ті ж будинки, що й у попередній день).

Про інші планові знеструмлення на наступний тиждень для Києва та області ДТЕК повідомить пізніше.

