Жителі кількох населених пунктів у Київській області проведуть частину місяця без блакитного палива через графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Київській області вже відомий і охоплює планові та ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті компанії «Газмережі» пояснюють, що це необхідний крок для безпеки і стабільної роботи системи.

Графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Київській області передбачає кілька населених пунктів, де подача блакитного палива буде призупинена. У Переяслав Хмельницькому відділенні ремонтно профілактичні роботи торкнуться села Шевченкове. З 8:00 12.08 і до 17:00 15.08 постачання не буде у мешканців Майського, Шевченкового та Володимирівського.

Причина полягає у заміні відключаючого пристрою на мережі. Окрім цього, у Васильківському відділенні обмеження розпочнеться 10.08 і триватиме до 15.08. Під обмеження потрапить село Кищинці, де працюватимуть бригади на газопроводі середнього тиску.

У Таращанському відділенні газопостачання зупинене з 5.08 і відновиться 12.08. Це стосується Брилівки, де тривають планові ремонтні роботи. Працівники «Газмережі» нагадують, що перед початком будь яких робіт необхідно перекрити крани перед газовими приладами і залишати їх у такому положенні до офіційного повідомлення про завершення.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 11 по 17 серпня у Київській області передбачає й тривалий ремонт газопроводу середнього тиску, що призведе до призупинення постачання блакитного палива у споживачів Кищинці.

Там обмеження почалися 10.08, але поки невідомо дати звершення робіт. Зрозуміло лише те, що це принесе тривалі незручності для місцевих мешканців.

