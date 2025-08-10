Жители нескольких населенных пунктов в Киевской области проведут часть месяца без голубого топлива из-за графика отключения газа на неделю с 11 по 17 августа.

График отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Киевской области уже известен и включает плановые и ремонтные работы на сетях, сообщает Politeka.

На официальном сайте компании "Газсети" объясняют , что это необходимый шаг для безопасности и стабильной работы системы.

График отключения газа в неделю с 11 по 17 августа в Киевской области предусматривает несколько населенных пунктов, где подача голубого топлива будет приостановлена. В Переяславе Хмельницком отделении ремонтно профилактические работы затронут село Шевченково. С 8:00 12:08 и до 17:00 15:08 поставки не будет у жителей Майского, Шевченковского и Владимировского.

Причина заключается в замене отключающего устройства на сети. Кроме того, в Васильковском отделении ограничение начнется 10.08 и продлится до 15.08 . Под ограничение попадет село Кищинцы, где будут работать бригады на газопроводе среднего давления.

В Таращанском отделении газоснабжение остановлено с 5.08 и возобновится 12.08 . Это касается Бриловки, где продолжаются плановые ремонтные работы. Работники «Газсети» напоминают, что перед началом каких-либо работ необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и оставлять их в таком положении до официального уведомления о завершении.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 11 по 17 августа в Киевской области предусматривает и длительный ремонт газопровода среднего давления, что приведет к приостановке поставок голубого топлива у потребителей Кищинцы.

Там ограничения начались 10:08, но пока неизвестно дать свершение работ. Понятно только, что это принесет длительные неудобства для местных жителей.

