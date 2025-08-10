В Киевской области на следующей неделе – с 11 по 17 августа 2025 года – будут действовать новые графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили о графиках отключения света для Киевской области на период с 11 по 17 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Например, в пределах Маловильшанской территориальной общины вводятся графики отключения света на понедельник, 11 августа. По данным ДТЭК, без электроэнергии с 8:00 до 20:00 останутся жители села Сорокотяги по улицам Центральная, Леонида Маркелова, Поповича, Шевченко, Мира, Береговая, Садовая, Вишневая и Майская.

Во вторник, 12 числа, плановые обесточения состоятся в пределах Вороньковской территориальной громады с 8:30 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Вороньков (ул. Береговая, Вишневая, Горовая, Дачная, Родниковая, Заречная, Ивана Коновала, Кийловская, Киевская, Кольцевая, Кутовская, Лесная, Уютная, Мазепы, Мамайсура, Мира, Молодежная, Народная, Независимости, Новая, Озерная, Осовица, Первомайская, Полевая, Садовая, Центральная, Шевченко, Счастливая, Ясная, массив Казацкий и ряд переулков);

Кийлов (Гаевая, Гончаровская, Дамба, Дачи Днепра, Днепровская, Леси Украинки, Лесная, Луговая, Молодежная, Набережная, Озерная, Парковая, Петренко, Рудяковская, Франко, Шевченко, Школьная);

Жеребятин (Береговая, Заповедная, Степанкова, Лесная, Садовая, Центральная);

Сошников (Личенко).

Кроме того, графики отключения света будут действовать в пределах Бучанской общины в понедельник и вторник, пишет Politeka:

11 августа с 8:00 до 19:00 – Ворзель по ул. Курортная и по адресам Ярослава Мудрого, 1, Котляревского, 1;

12 августа с 8:00 до 20:00 – Буча по улице Энергетиков, Ворзель (те же дома, что и в предыдущий день).

О других плановых обесточениях на следующую неделю для Киева и области ДТЭК сообщит позже.

