Місцеві мешканці мають враховувати інформацію про новий графік поїздів з Донецької області при плануванні подорожей.

З 8 серпня почав діяти новий графік поїздів з Донецької області, що торкнеться чотирьох приміських рейсів зі Слов’янська до Харківщини, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі приміських електропоїздів "Укрзалізниці" у Telegram, зміни пов’язані з нестабільною ситуацією на залізниці через обстріли, що ускладнили рух і вимагали оперативної корекції маршрутів.

Насамперед, новий графік поїздів з Донецької області означає, що №6809 Близнюки - Слов’янськ та №6808, яких має зворотній напрямок, більше не заїжджатимуть на станцію Лозова через обстріли, які сталися там у ніч на 5 серпня.

Це нововведення буде діяти з 8 серпня і триватиме доти, поки ситуація не стабілізується. За даними Південно-Західної залізниці, електропоїзд із Близнюків вирушатиме о 5:32 ранку і прибуватиме до Слов’янська о 7:35. У зворотньому напрямку він відправлятиметься о 17:15 і прибуватиме до Харківщини о 19:44.

Окрім цього, новий графік поїздів з Донецької області передбачає зміни в русі двох інших приміських електричок, які прямоють до Лозової. Так, №6802 тепер вирушатиме о 10:10 замість 09:55, а прибуватиме на кінцеву станцію о 12:53 замість 12:32.

В той же час, №6803, що рухається у зворотному напрямку, відправлятиметься з Лозової о 13:25 замість 13:30, а час прибуття в наш регіон залишиться без змін, о 16:09.

Ці корективи у розкладі викликані необхідністю забезпечити безпеку пасажирів та уникнути загроз, пов’язаних із обстрілами. Водночас це дозволяє зберегти транспортне сполучення між важливими населеними пунктами, хоч і з певними незручностями.