С 8 августа начал действовать новый график поездов из Донецкой области , который коснется четырех пригородных рейсов из Славянска до Харьковщины, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе пригородных электропоездов "Укрзалізниці" в Telegram, изменения связаны с нестабильной ситуацией на железной дороге из-за обстрелов, усложнивших движение и требовавших оперативной коррекции маршрутов.

Прежде всего, новый график поездов из Донецкой области означает, что №6809 Близнюки - Славянск и №6808, имеющие обратное направление, больше не будут заезжать на станцию Лозовая из-за обстрелов, которые произошли там в ночь на 5 августа.

Это нововведение будет действовать с 8 августа и продлится до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. По данным Юго-Западной железной дороги, электропоезд из Близнюков будет отправляться в 5:32 утра и прибывать в Славянск в 7:35. В обратном направлении он будет отправляться в 17:15 и прибывать до Харьковщины в 19:44.

Кроме этого, новый график поездов из Донецкой области предусматривает изменения в движении двух других пригородных электричек, направляющихся в Лозовую. Так, №6802 теперь будет отправляться в 10:10 вместо 09:55, а прибывать на конечную станцию в 12:53 вместо 12:32.

В то же время, движущийся в обратном направлении №6803 будет отправляться из Лозовой в 13:25 вместо 13:30, а время прибытия в наш регион останется без изменений, в 16:09.

Эти коррективы в расписании вызваны необходимостью обеспечить безопасность пассажиров и избежать угроз, связанных с обстрелами. В то же время, это позволяет сохранить транспортное сообщение между важными населенными пунктами, хотя и с определенными неудобствами.

