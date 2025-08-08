У літній період на залізниці активно тривають ремонтні роботи, тому тимчасово введено новий графік руху поїздів на Київщині

Новий графік руху поїздів на Київщині вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею" через масштабні ремонти на залізничних коліях, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала "Укрзалізниця" в своєму Телеграм-каналі.

У літній період на залізниці активно тривають ремонтні роботи, тому тимчасово змінюється розклад руху приміських поїздів, а також маршрути і частота їх курсування.

У зв'язку з цим у серпні та вересні діятиме новий графік руху поїздів на Київщині:

У період з 7 по 10 серпня поїзд за маршрутом Фастів — Київ вирушатиме о 8:30 ранку та прибуватиме до столиці об 11:11. Це раніше, ніж у попередньому розкладі, де відправлення було заплановане на 8:37, а прибуття — на 10:08.

Починаючи з 11 серпня і до 12 вересня цей же поїзд відправлятиметься з Фастова-Першого також о 8:30 і прибуватиме до Києва о 10:12 хвилин.

З 7 серпня по 12 вересня поїзд сполученням Фастів — Київ, що раніше вирушав о 16:12, змінює час відправлення на 15:56. Прибуття залишається без змін — о 17:45.

Електричка Київ — Васильків-Центр, який раніше вирушала о 16:05, тимчасово відправлятиметься о 15:56. Час прибуття також змінюється — замість 17:06 він прибуватиме о 16:57.

По двадцяте серпня змінено розклад руху поїзда Тетерів — Борщагівка. Замість 6:16 поїзд вирушатиме о 6:09 ранку. Прибуття до Борщагівки залишається без змін — о 7:53.

Новий графік руху поїздів на Київщині стосується і маршруту поїзда Немішаєве — Святошин. Тепер він курсуватиме лише до станції Борщагівка. Відправлення з Немішаєвого — о 9:09, що трохи пізніше за попередній графік, де час відправлення складав 8:56. Прибуття — о 10:25.

Окремо слід зазначити, що з 9 серпня, у зв’язку зі зменшенням кількості пасажирів у вихідні дні, тимчасово скасовується поїзд Тетерів — Борщагівка. Його рух буде призупинено саме у суботу та неділю.

