В летний период на железной дороге активно продолжаются ремонтные работы, поэтому временно введен новый график движения поездов в Киевской области.

Новый график движения поездов в Киевской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за масштабных ремонтов на железнодорожных путях, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала "Укрзализныця" в своем телеграмм-канале.

В летний период на железной дороге активно продолжаются ремонтные работы, поэтому временно меняется расписание пригородных поездов, а также маршруты и частота их курсирования.

В связи с этим в августе и сентябре будет действовать новый график движения поездов в Киевской области:

В период с 7 по 10 августа поезд по маршруту Фастов - Киев будет отправляться в 8:30 утра и прибывать в столицу в 11:11. Это раньше, чем в предыдущем расписании, где отправка была запланирована на 8:37, а прибытие – на 10:08.

Начиная с 11 августа по 12 сентября этот же поезд будет отправляться из Фастова-Первого также в 8:30 и прибывать в Киев в 10:12 минут.

С 7 августа по 12 сентября поезд сообщением Фастов — Киев, ранее отправлявшийся в 16:12, сменяет час отправления на 15:56. Прибытие остается без изменений – в 17:45.

Электричка Киев — Васильков-Центр, ранее отправлявшаяся в 16:05, будет временно отправляться в 15:56. Время прибытия также меняется – вместо 17:06 оно будет прибывать в 16:57.

По 20 августа изменено расписание движения поезда Тетерев — Борщаговка. Вместо 6:16 поезд отправляется в 6:09 утра. Прибытие в Борщаговку остается без изменений – в 7:53.

Новый график движения поездов в Киевской области касается и маршрута поезда Немешаево — Святошино. Теперь он будет курсировать только на станцию Борщаговка. Отправление с Немишаева — в 9:09, что чуть позже предыдущего графика, где час отправления составлял 8:56. Прибытие – в 10:25.

Отдельно следует отметить, что с 9 августа, в связи с уменьшением количества пассажиров в выходные дни, временно отменяется поезд Тетерев - Борщаговка. Его движение будет прекращено именно в субботу и воскресенье.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.