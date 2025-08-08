Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області є способом підтримати тих, хто залишився без даху над головою у важкий період.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області доступне особам, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, повідомляє Politeka.

Тимчасові варіанти проживання надаються представниками місцевої влади, волонтерами, приватними власниками або окремими організаціями.

Інформацію про наявність місць, умови поселення та способи зв’язку з орендодавцями публікують на сайті "Там, де вас чекають". Для зручності пошуку створено сервіс "Прихисток", який дозволяє обрати регіон, вказати кількість осіб і сформувати запит згідно з потребами. Після цього система пропонує доступні опції. Далі необхідно самостійно зв’язатися з автором пропозиції. За такою ж схемою працює інтернет-ресурс "Допомагай", де також доступні оголошення.

Поселення у спеціалізованих місцях організовують обласні адміністрації або відповідні муніципальні структури. Щоб потрапити до таких пунктів, слід повідомити про потребу під час евакуації, звернутись до координаційного штабу або скористатись гарячою лінією.

Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до центрів соціального захисту для отримання адресної допомоги. Громадяни, які надають свою нерухомість безкоштовно, можуть претендувати на компенсацію — для цього потрібно звернутися до місцевого самоврядування із відповідною заявою.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області — це спосіб підтримати тих, хто залишився без даху над головою у важкий період.

До слова, в Одеській області переселенці також можуть отримати безкоштовні продукти. Центр працює шість днів на тиждень, щодня надаючи всебічну допомогу тим, хто її потребує.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.