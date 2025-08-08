Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области является способом поддержать тех, кто остался без крова в трудный период.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно лицам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Временные варианты проживания предоставляются представителями местных властей, волонтерами, частными владельцами или отдельными организациями.

Информацию о наличии мест, условиях поселения и способах связи с арендодателями публикуют на сайте "Там, де вас чекають". Для удобства поиска создан сервис "Прихисток", позволяющий выбрать регион, указать количество человек и сформировать запрос в соответствии с потребностями. После этого система предлагает доступные настройки. Далее необходимо самостоятельно связаться с автором предложения. По такой же схеме работает интернет-ресурс "Допомагай", где также доступны объявления.

Поселения в специализированных местах организуют областные администрации или муниципальные структуры. Чтобы попасть в такие пункты, следует сообщить о необходимости эвакуации, обратиться в координационный штаб или воспользоваться горячей линией.

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут обращаться в центры социальной защиты для получения адресной помощи. Граждане, которые предоставляют свою недвижимость бесплатно, могут претендовать на компенсацию – для этого нужно обратиться в местное самоуправление с соответствующим заявлением.

К слову, в Одесской области переселенцы могут получить бесплатные продукты. Центр работает шесть дней в неделю, ежедневно оказывая всестороннюю помощь нуждающимся.

