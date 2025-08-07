Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області є важливим видом підтримки внутрішньо переміщених осіб у складний час.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області продовжують надавати небайдужі місцеві мешканці, інформує Politeka.

Актуальні пропозиції тимчасового прихистку зібрані на онлайн-ресурсі Допомагай, де розміщено кілька варіантів житла.

У селі Старий Остропіль доступний будинок загальною площею 110 кв.м. У ньому три кімнати, кухня, санвузол, підключені електрика, газ і вода. До будинку прилучені сад, виноградник та земельна ділянка. Поруч є магазини, школа, медичний пункт, кафе і поштові відділення. До річки можна дійти пішки за кілька хвилин. Проживання доступне для різних категорій — сімей, пенсіонерів та інших потребуючих.

Інша пропозиція стосується будинку в селі Старокостянтинівського району. Домівка розрахована на чотирьох осіб і включає дві просторі кімнати, кухню, ванну кімнату та інтернет. У кроковій доступності знаходяться дитячий садок, школа, магазини та зупинка громадського транспорту.

У Кам’янці-Подільському, на вулиці Шевченка, 77, власник пропонує місце у цегляному будинку. Проживати тут можуть чоловіки, комісовані військовослужбовці та сироти. За узгодженням із рідними можливе організування оздоровлення для осіб із залежностями. Житло готове для проживання без додаткових умов.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області є важливим видом підтримки внутрішньо переміщених осіб у складний час. Для отримання тимчасового прихистку можна звернутися до авторів оголошень на відповідному порталі.

До слова, у Хмельницькій області також є можливість отримати гуманітарну допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області: як отримати допомогу