Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области является важным видом поддержки внутренне перемещенных лиц в сложное время.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области продолжают предоставлять неравнодушные местные жители, сообщает Politeka.

Актуальные предложения временного убежища собраны на онлайн-ресурсе «Помогай» , где размещено несколько вариантов жилья.

В селе Старый Острополь доступно здание общей площадью 110 кв.м. В нем три комнаты, кухня, санузел, подключены электричество, газ и вода. К дому привлечены сад, виноградник и земельный участок. Рядом есть магазины, школа, медицинский пункт, кафе и почтовые отделения. До реки можно дойти пешком через несколько минут. Проживание доступно для разных категорий – семей, пенсионеров и других нуждающихся.

Другое предложение касается дома в селе Староконстантиновского района. Дом рассчитан на четырех человек и включает в себя две просторные комнаты, кухню, ванную комнату и интернет. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, магазины и останов общественного транспорта.

В Каменце-Подольском, по улице Шевченко, 77, владелец предлагает место в кирпичном доме. Проживать здесь могут мужчины, комиссованные военнослужащие и сироты. По согласованию с родными возможна организация оздоровления для лиц с зависимостями. Жилье готово к проживанию без дополнительных условий.

К слову, в Хмельницкой области также есть возможность получить гуманитарную помощь.

