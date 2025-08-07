Пріоритет у наданні грошової допомоги для людей з інвалідністю в Полтавській області віддаватиметься деяким родинам.

Німецька неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB) приймає заявки на виплату грошової допомоги для людей з інвалідністю в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з Департаментів соцзахисту населення у соцмережі Facebook.

У Кременчуцькій міській територіальній громаді реалізується соціальна програма грошової допомоги для людей з інвалідністю в Полтавській області.

Цю ініціативу впроваджує неурядова організація ASB за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Головна мета програми — надати допомогу тим, хто перебуває у найвразливішому становищі та найбільше потребує підтримки в умовах війни та переселення.

Право на отримання цієї виплати мають внутрішньо переміщені особи з інвалідністю, за умови надання відповідного підтверджувального документа про діагноз. Крім того, на участь у програмі можуть претендувати також члени родин таких осіб, які з моменту початку повномасштабного вторгнення росії — з двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого року, а також з дві тисячі чотирнадцятого року — проживають на території Кременчуцької громади. Це проживання має бути підтверджене відповідною довідкою.

Пріоритет у наданні грошової допомоги для людей з інвалідністю в Полтавській області віддаватиметься тим родинам, які відповідають соціально-економічним критеріям вразливості. Серед таких критеріїв — наявність мінімального або дуже низького доходу, складне матеріальне становище, відсутність підтримки з боку інших благодійних організацій, зокрема ASB, протягом останніх трьох місяців.

Громадяни, які відповідають усім вищезгаданим умовам, можуть подати заявку на отримання допомоги за адресою: місто Кременчук, вулиця Маяковського, дев’ять (нова назва — вулиця Єднання України, дев’ять). Прийом заявок триватиме до двадцять дев’ятого серпня дві тисячі двадцять п’ятого року включно.

Під час візиту до місця подачі документів голова родини повинен мати при собі оригінали наступних документів: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, а також довідку про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи. Інші члени родини також мають надати відповідні документи. Для повнолітніх осіб це ідентифікаційний код, для дітей — свідоцтво про народження.

Крім основного пакету документів, за можливості, можна також долучити інші довідки, які підтверджують перебування родини у складному матеріальному становищі або наявність певного статусу, що може вплинути на ухвалення позитивного рішення щодо надання фінансової підтримки.

