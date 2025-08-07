Приоритет в предоставлении денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области будет отдаваться некоторым семьям.

Немецкая неправительственная организация "Союз рабочих самаритян Германии" (ASB) принимает заявки на выплату денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из Департаментов соцзащиты населения в соцсети Facebook.

В Кременчугском городском территориальном обществе реализуется социальная программа денежной помощи для людей с инвалидностью в Полтавской области.

Эту инициативу внедряет неправительственная организация ASB при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. Главная цель программы — оказать помощь тем, кто находится в самом уязвимом положении и больше нуждается в поддержке в условиях войны и переселения.

Право на получение этой выплаты имеют внутренне перемещенные лица с инвалидностью при условии предоставления соответствующего подтверждающего документа о диагнозе. Кроме того, на участие в программе могут претендовать также члены семей таких лиц, которые с момента начала полномасштабного вторжения России — с двадцать четвертого февраля две тысячи двадцать второго года, а также две тысячи четырнадцатого года — проживают на территории Кременчугской общины. Это проживание должно быть подтверждено соответствующей справкой.

Приоритет в предоставлении денежной помощи людям с инвалидностью в Полтавской области будет отдаваться тем семьям, которые отвечают социально-экономическим критериям уязвимости. Среди таких критериев — наличие минимального или очень низкого дохода, сложное материальное положение, отсутствие поддержки со стороны других благотворительных организаций, в частности ASB, за последние три месяца.

Граждане, которые отвечают всем вышеупомянутым условиям, могут подать заявку на получение помощи по адресу: город Кременчуг, улица Маяковского, девять (новое название – улица Единения Украины, девять). Прием заявок продлится до двадцать девятого августа две тысячи двадцать пятого года включительно.

Во время визита к месту подачи документов глава семьи должен иметь при себе оригиналы следующих документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, а также справку о регистрации как внутренне перемещенного лица. Остальные члены семьи также должны предоставить соответствующие документы. Для совершеннолетних это идентификационный код, для детей — свидетельство о рождении.

Кроме основного пакета, по возможности, можно также добавить другие справки, подтверждающие пребывание семьи в сложном материальном положении или наличие определенного статуса, что может повлиять на принятие положительного решения о предоставлении финансовой поддержки.

