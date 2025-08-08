У 2025 році розмір грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові залежатиме від встановленої групи інвалідності.

В Україні чимало людей можуть отримати грошову допомогу для людей з інвалідністю в Харкові до Дня незалежності, що відмічають 24 серпня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Держава передбачила виплати до Дня Незалежності для окремих категорій громадян з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Також на таку допомогу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які в дитинстві (до досягнення 14-річного віку) перебували у концтаборах, гетто чи інших місцях примусового утримання. Їхню інвалідність визнано як наслідок загального захворювання, трудового каліцтва або інших подібних обставин.

У 2025 році розмір грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові залежатиме від встановленої групи інвалідності:

для осіб І групи — 3100 грн;

для осіб ІІ групи — 2900;

для осіб ІІІ групи — 2700.

Важливо зауважити: якщо така особа не отримує пенсію, не перебуває на військовій службі та офіційно не працевлаштована, то для отримання виплати їй необхідно самостійно подати заяву.

Подати заяву на грошову допомогу для людей з інвалідністю в Харкові можна кількома способами:

особисто — до територіального органу Пенсійного фонду України або до найближчого Центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису;

поштою — на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду України.

У заяві обов’язково потрібно зазначити:

дані документів, що посвідчують особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату;

номер банківського рахунку, на який має бути зараховано кошти.

Останній день подачі заяви — двадцять четверте серпня.

