В Україні чимало людей можуть отримати грошову допомогу для людей з інвалідністю в Харкові до Дня незалежності, що відмічають 24 серпня.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Держава передбачила виплати до Дня Незалежності для окремих категорій громадян з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Також на таку допомогу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які в дитинстві (до досягнення 14-річного віку) перебували у концтаборах, гетто чи інших місцях примусового утримання. Їхню інвалідність визнано як наслідок загального захворювання, трудового каліцтва або інших подібних обставин.

У 2025 році розмір грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові залежатиме від встановленої групи інвалідності:

  • для осіб І групи — 3100 грн;
  • для осіб ІІ групи — 2900;
  • для осіб ІІІ групи — 2700.

Важливо зауважити: якщо така особа не отримує пенсію, не перебуває на військовій службі та офіційно не працевлаштована, то для отримання виплати їй необхідно самостійно подати заяву.

Виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня

Подати заяву на грошову допомогу для людей з інвалідністю в Харкові можна кількома способами:

  • особисто — до територіального органу Пенсійного фонду України або до найближчого Центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису;
  • поштою — на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду України.

У заяві обов’язково потрібно зазначити:

  • дані документів, що посвідчують особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • реквізити посвідчення, яке підтверджує право на виплату;
  • номер банківського рахунку, на який має бути зараховано кошти.

Останній день подачі заяви — двадцять четверте серпня.

