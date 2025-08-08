В 2025 году размер денежной помощи для людей с инвалидностью в Харькове будет зависеть от установленной группы инвалидности.

В Украине многие могут получить денежную помощь для людей с инвалидностью в Харькове ко Дню независимости, которые отмечают 24 августа, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Государство предусмотрело выплаты ко Дню Независимости для отдельных категорий граждан с затрудненной мобильностью, полученной в результате войны. Также на такую помощь могут рассчитывать лица с инвалидностью, находившиеся в детстве (до достижения 14-летнего возраста) в концлагерях, гетто или других местах принудительного содержания. Их инвалидность признана как следствие общего заболевания, трудового увечья или других подобных обстоятельств.

В 2025 году размер денежной помощи для людей с инвалидностью в Харькове будет зависеть от установленной группы:

для лиц I группы - 3100 грн;

для лиц II группы - 2900;

для лиц III группы -2700.

Важно заметить: если такое лицо не получает пенсию, не находится на военной службе и официально не трудоустроено, то для получения выплаты ему необходимо самостоятельно подать заявление.

Подать заявление на денежную помощь для людей с инвалидностью в Харькове можно несколькими способами:

лично - в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или в ближайший Центр предоставления административных услуг по месту регистрации;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи;

почтой - в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда Украины.

В заявлении обязательно следует отметить:

данные документов, удостоверяющих личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату;

номер банковского счета, на который должны быть отнесены средства.

Последний день подачи заявления – двадцать четвертое августа.

