В Украине многие могут получить денежную помощь для людей с инвалидностью в Харькове ко Дню независимости, которые отмечают 24 августа, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Государство предусмотрело выплаты ко Дню Независимости для отдельных категорий граждан с затрудненной мобильностью, полученной в результате войны. Также на такую помощь могут рассчитывать лица с инвалидностью, находившиеся в детстве (до достижения 14-летнего возраста) в концлагерях, гетто или других местах принудительного содержания. Их инвалидность признана как следствие общего заболевания, трудового увечья или других подобных обстоятельств.
В 2025 году размер денежной помощи для людей с инвалидностью в Харькове будет зависеть от установленной группы:
- для лиц I группы - 3100 грн;
- для лиц II группы - 2900;
- для лиц III группы -2700.
Важно заметить: если такое лицо не получает пенсию, не находится на военной службе и официально не трудоустроено, то для получения выплаты ему необходимо самостоятельно подать заявление.
Подать заявление на денежную помощь для людей с инвалидностью в Харькове можно несколькими способами:
- лично - в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или в ближайший Центр предоставления административных услуг по месту регистрации;
- онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи;
- почтой - в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда Украины.
В заявлении обязательно следует отметить:
- данные документов, удостоверяющих личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату;
- номер банковского счета, на который должны быть отнесены средства.
Последний день подачи заявления – двадцать четвертое августа.
