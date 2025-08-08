Дефіцит продуктів у Полтавській області особливо помітний у мережевих супермаркетах.

Дефіцит продуктів у Полтавській області стрімко посилюється, адже з прилавків магазинів зникають популярні сорти риби, зокрема щука і товстолобик, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надала фахівець Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь. Вона зазначає, що основною причиною стала критична ситуація в рибній галузі, пов’язана з наслідками руйнування Каховського водосховища. Після інциденту різко скоротились обсяги вилову, що відбилося на загальній доступності товару.

Додатковим ускладненням стали обмеження, викликані умовами воєнного стану. Рибалки не мають змоги працювати в нормальному режимі — дозволи видаються з затримками, а на деяких територіях промисел заборонено. Це призводить до падіння пропозиції та нестачі.

Крім того, частина водойм залишилась без доступу — одні осушені, інші заблоковані або заміновані. Галузь втратила ключові джерела, звідки раніше надходив основний обсяг сировини.

Риба подорожчала: у "Сільпо" товстолобик коштує 111 гривень за кілограм, у Varus — майже 180. Щука або відсутня зовсім, або пропонується за понад 190 грн. Роздрібна торгівля страждає від дефіциту.

Проблема зачіпає всю країну, але дефіцит продуктів у Полтавській області особливо помітний у мережевих супермаркетах — полиці спорожніли, а регулярні поставки перебувають під загрозою.

Станом на зараз ситуація залишається без стабілізації, а експерти не прогнозують швидких змін.

До слова, у Полтавській області люди також мають можливість отримати продукти безкоштовно. У межах проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошено реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.

Джерело: Телеграф

