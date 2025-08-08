Дефицит продуктов в Полтавской области особенно заметен в сетевых супермаркетах.

Дефицит продуктов в Полтавской области стремительно усиливается, ведь с прилавков магазинов исчезают популярные сорта рыбы, в том числе щука и толстолобик, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставила специалист Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь. Она отмечает, что основной причиной явилась критическая ситуация в рыбной отрасли, связанная с последствиями разрушения Каховского водохранилища. После инцидента резко сократились объемы отлова, что отразилось на общей доступности товара.

Дополнительным усложнением стали ограничения, вызванные условиями военного положения. У рыбаков нет возможности работать в нормальном режиме — разрешения выдаются с задержками, а на некоторых территориях промысел запрещен. Это приводит к падению предложения и нехватке.

Кроме того, часть водоемов осталась без доступа – одни осушены, другие заблокированы или заминированы. Отрасль лишилась ключевых источников, откуда ранее поступал основной объем сырья.

Рыба подорожала: у "Сильпо" толстолобик стоит 111 гривен за килограмм, у Varus — почти 180. Щука либо отсутствует вовсе, либо предлагается более чем за 190 грн. Розничная торговля страдает дефицитом.

Проблема затрагивает всю страну, но дефицит продуктов в Полтавской области особенно заметен в сетевых супермаркетах, полки опустели, а регулярные поставки находятся под угрозой.

Сейчас ситуация остается без стабилизации, а эксперты не прогнозируют быстрых изменений.

