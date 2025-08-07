В умовах такої кризи дефіцит продуктів у Дніпропетровській області особливо помітний.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поглиблюється на тлі зникнення з прилавків популярних видів риби, таких як щука і товстолобик, повідомляє Politeka.

Про це заявила іхтіолог Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь. Вона пояснила, що нинішній стан галузі обумовлений обвалом рибного промислу. Ключовим чинником стало знищення Каховського водосховища, наслідки якого зменшили обсяги вилову в багатьох водоймах до критичного рівня.

Окремо Куцоконь звернула увагу на труднощі, пов’язані з дією воєнного стану. Промисловий видобуток ускладнився через заборони, бюрократичні бар’єри, замінування і втрату доступу до територій, де традиційно здійснювали вилов.

За її словами, значна частина водойм сьогодні або висушена, або заблокована, що унеможливлює риболовлю на цих ділянках. Це, у свою чергу, позначається на роздрібній торгівлі, де спостерігається різке падіння асортименту.

Сьогодні товстолобик у торговельній мережі "Сільпо" коштує 111 грн/кг, а у Varus — вже 180 грн. Щука стала ще менш доступною: у багатьох магазинах її немає взагалі, а де з’являється — ціна перевищує 190 грн/кг.

В умовах такої кризи дефіцит продуктів у Дніпропетровській області особливо помітний — полиці супермаркетів залишаються порожніми, а стабільність поставок поставлена під сумнів. Фахівці відзначають, що ситуація наразі безперспективна в короткостроковій перспективі.

До слова, на Дніпропетровщині також повідомляли про дефіцит овочів.

Аналітики EastFruit повідомляють, що майже всі тепличні комбінати наразі проводять роботи з підготовки до другої сівозміни, що значно обмежує вибірку продукції.

