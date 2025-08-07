В условиях такого кризиса дефицит продуктов в Днепропетровской области особенно заметен.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляется на фоне исчезновения с прилавков популярных видов рыбы, таких как щука и толстолобик, сообщает Politeka.

Об этом заявила ихтиолог Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь. Она пояснила, что нынешнее состояние отрасли обусловлено обвалом рыбного промысла. Ключевым фактором стало уничтожение Каховского водохранилища, последствия которого уменьшили объемы отлова во многих водоемах до критического уровня.

Отдельно Куцоконь обратила внимание на трудности, связанные с действием военного положения. Промышленная добыча усложнилась из-за запретов, бюрократических барьеров, заминирования и потери доступа к территориям, где традиционно совершали отлов.

По ее словам, значительная часть водоемов сегодня либо высушена, либо заблокирована, что делает невозможным рыбалку на этих участках. Это, в свою очередь, отражается на розничной торговле, где наблюдается резкое падение ассортимента.

Сегодня толстолобик в торговой сети "Сільпо" стоит 111 грн/кг, а у Varus уже 180 грн. Щука стала еще менее доступной: во многих магазинах ее нет вообще, а где появляется цена превышает 190 грн/кг.

В условиях такого кризиса дефицит продуктов в Днепропетровской области особенно заметен – полки супермаркетов остаются пустыми, а стабильность поставок подвергнута сомнению. Специалисты отмечают, что ситуация сейчас бесперспективна в краткосрочной перспективе.

К слову, в Днепропетровской области также сообщали о дефиците овощей.

Аналитики EastFruit сообщают, что почти все тепличные комбинаты сейчас проводят работы по подготовке ко второму севообороту, что значительно ограничивает выборку продукции.

Источник: Телеграф

