Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Дніпрі дозволить місцевим уникнути небажаних незнучностей.

Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Дніпрі вже оприлюднили в комунальному підприємстві, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті КП «Дніпроводоканал», проблеми з доступом до централізованого водовідведення очікують мешканців частини Амур-Нижньодніпровського району.

Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Дніпрі охоплює будинки, мешканці яких заборгували КП значні суми. Припинення централізованого водовідведення триватимуть з 4.08 по 8.08 включно. Роботи проводитиме спеціальна група.

Загальний борг по вказаних адресах перевищив 2 мільйони 800 тисяч гривень. Найбільша заборгованість зафіксована за такими адресами: Янтарна, 42, де сума становить понад 442 тисячі, а також Янтарна, 32, де мешканці винні понад 330 000.

У переліку також фігурує Петра Полтави, 190, з боргом понад 335 000, Петра Полтави, 192 з понад 179 000, а також Петра Полтави, 198, 200 та 204. Не менш значна сума накопичилась і за Сонячною Набережною, 6 та 8.

На цих адресах мешканці винні понад пів мільйона загалом. У списку також є проспект Слобожанський, 79, 81 та 85. Графік відключення води на тиждень з 4 по 10 серпня у Дніпрі стосується людей, які не сплатили вчасно за послуги з водопостачання.

У «Дніпроводоканалі» наголошують, що всі обмеження відбуватимуться виключно в багатоквартирних будинках боржників. Підприємство підкреслює, що не має наміру залишати людей без послуг, однак змушене діяти у межах чинного законодавства, оскільки відсутність оплат блокує подальшу роботу всієї системи.

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