График отключения воды в неделю с 4 по 10 августа в Днепре позволит местным избежать нежелательных ненужностей.

График отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Днепре уже обнародован в коммунальном предприятии, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте КП «Днепропроводоканал», проблемы с доступом к централизованному водоотводу ожидают жителей части Амур-Нижнеднепровского района.

График отключения воды в неделю с 4 по 10 августа в Днепре охватывает дома, жители которых задолжали КП значительные суммы. Прекращение централизованного водоотвода будет продолжаться с 4.08 по 8.08 включительно. Работы будет проводить специальная группа.

Общий долг по указанным адресам превысил 2 миллиона 800 тысяч гривен. Наибольшая задолженность зафиксирована по следующим адресам: Янтарная, 42, где сумма составляет более 442 тысяч, а также Янтарная, 32, где жители должны более 330 000.

В перечне также фигурирует Петра Полтавы, 190, с долгом более 335 000, Петра Полтавы, 192 из более 179 000, а также Петра Полтавы, 198, 200 и 204. Не менее значительная сумма накопилась и по Солнечной Набережной, 6 и 8.

По этим адресам жители должны более полумиллиона в целом. В списке также есть проспект Слобожанский, 79, 81 и 85. График отключения воды на неделю с 4 по 10 августа в Днепре касается людей, которые не оплатили своевременно за услуги по водоснабжению.

В «Днепропроводоканале» отмечают, что все ограничения будут происходить исключительно в многоквартирных домах должников. Предприятие подчеркивает, что не намерено оставлять людей без услуг, однако вынуждено действовать в рамках действующего законодательства, поскольку отсутствие оплат блокирует дальнейшую работу всей системы.

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