Обмеження руху транспорту в Тернопільській області триватиме до окремого повідомлення.

Від 31 липня 2025 року введено обмеження руху транспорту в Тернопільській області на мосту в місті Теребовля, що розташований на автомобільній дорозі державного значення М-19 Доманове – Тереблече, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надаютьв Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

На оновленій ділянці транспортні засоби пересуваються у реверсному режимі – почергово в одному напрямку.

Зазначається, що мова йде про об’єкт реконструкції на км 354+255 траси М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).

Роботи, що проводяться підрядною організацією, включають влаштування горизонтальної розмітки, перевірку вже завершених етапів та виправлення недоліків у рамках гарантійних зобов’язань. Ці дії стосуються частини, яка ще не була оплачена.

У період реверсного проїзду пеесування здійснюється з додатковими заходами безпеки. Водіїв просять зберігати пильність поблизу техніки та дотримуватися встановлених правил.

Про завершення обмежень та повернення звичайної організації руху повідомлять окремо. Усі користувачі автошляху мають враховувати чинні зміни при плануванні маршруту.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області триватиме до окремого повідомлення.

До слова, також повідомлялося про проведення ремонту на вулиці Текстильній у Тернополі.

З огляду на присутність дорожньої техніки переесування на ділянці буде частково обмежене. Водіїв просять завчасно планувати маршрути, враховуючи можливі тимчасові незручності, щоб уникнути затримок та ускладнень у русі.

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