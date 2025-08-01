Ограничение движения транспорта в Тернопольской области будет продолжаться до отдельного сообщения.

С 31 июля 2025 года введено ограничение движения транспорта в Тернопольской области на мосту в городе Теребовля, расположенном на автомобильной дороге государственного значения М-19 Доманово – Тереблече, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

На обновленном участке транспортные средства передвигаются в реверсном режиме поочередно в одном направлении.

Отмечается, что речь идет об объекте реконструкции на км 354+255 трассы М-19 Доманово (г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (г. Бухарест).

Работы, проводимые подрядной организацией, включают устройство горизонтальной разметки, проверку уже завершенных этапов и устранение недостатков в рамках гарантийных обязательств. Эти действия касаются части, которая еще не была оплачена.

В период реверсного проезда передвижение осуществляется с дополнительными мерами безопасности. Водителей просят сохранять бдительность вблизи техники и соблюдать установленные правила.

О завершении ограничений и возвращении обычной организации движения сообщат отдельно. Все пользователи автодороги должны учитывать действующие изменения при планировании маршрута.

Ограничение движения транспорта в Тернопольской области будет продолжаться до отдельного сообщения.

Кстати, также сообщалось о проведении ремонта на улице Текстильной в Тернополе.

Учитывая присутствие дорожной техники, переесировка на участке будет частично ограничена. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты, учитывая возможные временные неудобства во избежание задержек и осложнений в движении.

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