Обмеження руху в Тернополі на вулиці Текстильній спрямовані на покращення стану дорожнього полотна і безпеки водіїв та пішоходів.

Запроваджено обмеження руху в Тернополі на вулиці Текстильній через проведення поточного ремонту дорожнього покриття, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Тернопільська міська рада.

За сприятливих погодних умов роботи триватимуть з 30 липня до 2 серпня 2025 року включно, щоденно з 9:00 до 22:00.

У рамках ремонту передбачено фрезерування існуючого асфальтобетонного шару проїжджої частини, підсилення основи дороги сумішшю із щебеню та піску, а також укладання нового шару асфальтобетонного покриття.

З огляду на присутність дорожньої техніки рух на ділянці буде частково обмежений. Водіїв просять завчасно планувати маршрути, враховуючи можливі тимчасові незручності, щоб уникнути затримок та ускладнень у русі.

Обмеження руху в Тернополі на вулиці Текстильній спрямовані на покращення стану дорожнього полотна і безпеки водіїв та пішоходів. Очікується, що після завершення робіт проїзд буде комфортнішим і безпечнішим.

До слова, раніше також повідомлялося про перекриття шляхопроводу на вулиці Бродівській, а на обласних трасах діятиме заборона на пересування фур у денну спеку.

Обмеження руху в Тернополі почали діяти ще з 19 червня і триватимуть до кінця липня. У цей період дорожники ремонтують шляхопровід на Бродівській.

Ділянка залишатиметься відкритою для проїзду, але пересування буде ускладнене через часткові перекриття. Як попереджає міська рада, це може спричинити затори або повільніший проїзд транспорту. Щоб убезпечити водіїв і уникнути аварійних ситуацій, на місці встановили тимчасові дорожні знаки.

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