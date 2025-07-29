Ограничения движения в Тернополе на Текстильной направлены на улучшение состояния дорожного полотна и безопасности водителей и пешеходов.

Введено ограничение движения в Тернополе на Текстильной улице из-за проведения текущего ремонта дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Тернопольский городской совет.

При благоприятных погодных условиях работы продлятся с 30 июля по 2 августа 2025 года включительно, ежедневно с 9:00 до 22:00.

В рамках ремонта предусмотрено фрезерование существующего асфальтобетонного слоя проезжей части, усиление основания дороги смесью из щебня и песка, а также укладку нового слоя асфальтобетонного покрытия.

Учитывая присутствие дорожной техники, движение на участке будет частично ограничено. Водителей просят заблаговременно планировать маршруты, учитывая возможные временные неудобства во избежание задержек и осложнений в движении.

Ограничения движения в Тернополе на Текстильной направлены на улучшение состояния дорожного полотна и безопасности водителей и пешеходов. Ожидается, что после завершения работ проезд будет более комфортным и безопасным.

Ранее также сообщалось о перекрытии путепровода на улице Бродовской, а на областных трассах будет действовать запрет на передвижение фур в дневную жару.

Ограничения движения в Тернополе начали действовать еще с 19 июня и продлятся до конца июля. В этот период дорожники ремонтируют путепровод на Бродовской.

Участок будет оставаться открытым для проезда, но передвижение будет затруднено из-за частичных перекрытий. Как предупреждает городской совет, это может вызвать пробки или более медленный проезд транспорта. Чтобы обезопасить водителей и избежать аварийных ситуаций, на месте установили временные дорожные знаки.

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