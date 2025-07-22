Місцеві мешканці мають знати про введення обмежень в русі в Тернополі, тому розповідаємо про все детальніше.

Обмеження руху в Тернополі торкнеться не лише легковиків, а й великовантажного транспорту, повідомляє politeka.

Як інформують на офіційному сайті міськради, в місті тимчасово перекриють шляхопровід на вулиці Бродівській, а на обласних трасах діятиме заборона на пересування фур у денну спеку.

Обмеження руху в Тернополі почали діяти ще з 19 червня і триватимуть до кінця липня. У цей період дорожники ремонтують шляхопровід на Бродівській.

Ділянка залишатиметься відкритою для проїзду, але пересування буде ускладнене через часткові перекриття. Як попереджає міська рада, це може спричинити затори або повільніший проїзд транспорту. Щоб убезпечити водіїв і уникнути аварійних ситуацій, на місці встановили тимчасові дорожні знаки.

Водіїв просять заздалегідь переглянути свій маршрут і, по можливості, оминати дану ділянку. Особливо у години пік. Мешканців міста закликають бути уважними, дотримуватися правил і не ігнорувати нові позначки на дорозі. Якщо ж рухатись доведеться саме цією частиною вулиці, краще закласти додатковий час.

А тим часом ще одне обмеження руху в Тернополі торкнулося вантажного транспорту. Якщо повітря прогрівається більше ніж до +28°C, то на всіх дорогах державного значення у межах Тернопільської області заборонено проїзд машин, маса яких перевищує 24 тонни або навантаження на вісь більше 7 тонн.

Попри це, деяким водіям дозволено користуватися дорогами навіть у спеку. Йдеться про транспорт, який везе швидкопсувні продукти, тварин, небезпечні вантажі або речі для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Поліція контролює дотримання цих правил і нагадує, що нехтування правилами загрожує штрафами.

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