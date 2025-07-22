Местные жители должны знать о введении ограничений в движении в Тернополе, поэтому рассказываем обо всем подробнее.

Ограничение движения в Тернополе коснется не только легковушек, но и большегрузного транспорта, сообщает politeka.

Как информируют на официальном сайте горсовета, в городе временно перекроют путепровод по улице Бродовской, а на областных трассах будет действовать запрет на передвижение фур в дневную жару.

Ограничения движения в Тернополе начали действовать еще с 19 июня и продлятся до конца июля. В этот период дорожники ремонтируют путепровод на Бродовской.

Участок будет оставаться открытым для проезда, но передвижение будет затруднено из-за частичных перекрытий. Как предупреждает городской совет, это может вызвать пробки или более медленный проезд транспорта. Чтобы обезопасить водителей и избежать аварийных ситуаций, на месте установили временные дорожные знаки.

Водителей просят заранее просмотреть свой маршрут и, по возможности, обходить этот участок. Особенно в часы пик. Жителей города призывают быть внимательными, соблюдать правила и не игнорировать новые отметки на дороге. Если же двигаться придется именно по этой части улицы, лучше заложить дополнительное время.

Тем временем еще одно ограничение движения в Тернополе коснулось грузового транспорта. Если воздух прогревается более чем до +28°C, то на всех дорогах государственного значения в пределах Тернопольской области запрещен проезд машин, масса которых превышает 24 тонны или нагрузку более чем на 7 тонн.

Тем не менее, некоторым водителям разрешено пользоваться дорогами даже в жару. Речь идет о транспорте, который везет скоропортящиеся продукты, животных, опасные грузы или вещи для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Полиция контролирует соблюдение этих правил и напоминает, что пренебрежение правилами чревато штрафами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать