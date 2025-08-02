Місцевим мешканцям варто занти про введення обмежень руху в Харкові, тому розповідаємо деталі.

Обмеження руху в Харкові передбачає, що на кілька днів частково зміниться ситуація з транспортом, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, через ремонтні роботи перекриють одну з ключових ділянок у центрі міста. Обмеження руху в Харкові вплине і на схему руху громадського транспорту.

Такі незручності місцевим мешканцям дрведеться терпіти у зв’язку з масштабним прокладанням зливової каналізації. Від 8:00 31 липня до 20:00 11 серпня буде повністю перекрито узвіз Соборний. Роботи проводяться в межах капітального ремонту скверу біля «Вічного вогню».

Водночас упорядковують і прилеглу територію. Об’їхати перекриту ділянку транспорту доведеться вулицями Клочківською, Університетською, узвозом Бурсацьким і майданом Павлівським.

Окрім цього, у повідомленні також йдеться, що через обмеження руху в Харкові тимчасово зміниться маршрут тролейбуса №11. Його новий шлях виглядає так: розворотне коло Пр. Дзюби, проспект Ново-Баварський, вулиця Китаєнка, проспект Любові Малої.

Далі Планова, Семінарська, Велика Гончарівська, бульвар Гончарівський, Зброярська, Благовіщенська, майдан Благовіщенський, узвіз Соборний, майдан Сергіївський, провулок Банний, майдан Рибний, Кооперативна.

Після цього провулок Короленка, Вірменський, майдан Павлівський, Університетська, Ярмарковий, майдан Конституції. У зворотному напрямку тролейбус рухатиметься звичним маршрутом.

Окрім цього, з 7 липня в області також введено тимчасову заборону для великовагового транспорту. Це стосується машин, чия вага перевищує 24 тони, а навантаження на вісь - понад 7 тонн. Причина такого рішення полягає в спеці.

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