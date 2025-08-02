Ограничение движения в Харькове предполагает, что несколько дней частично изменится ситуация с транспортом, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, из-за ремонтных работ перекроют один из ключевых участков в центре города. Ограничение движения в Харькове повлияет и на схему движения общественного транспорта.

Такие неудобства местным жителям придется терпеть в связи с масштабной прокладкой ливневой канализации. С 8:00 31 июля до 20:00 11 августа будет полностью перекрыт спуск Соборный. Работы производятся в пределах капитального ремонта сквера у «Вечного огня».

В то же время благоустраивают и прилегающую территорию. Объехать перекрытый участок транспорта придется по улицам Клочковской, Университетской, спуском Бурсацким и Павловской площади.

Кроме этого, в сообщении говорится, что из-за ограничения движения в Харькове временно изменится маршрут троллейбуса №11. Его новый путь выглядит так: разворотный круг Пр. Дзюбы, проспект Ново-Баварский, улица Китаенко, проспект Любови Малой.

Далее Плановая, Семинарская, Большая Гончаровская, бульвар Гончаровский, Оружейская, Благовещенская, площадь Благовещенская, спуск Соборная, площадь Сергеевская, переулок Банный, площадь Рыбная, Кооперативная.

После этого переулок Короленко, Армянская, площадь Павловская, Университетская, Ярмарковая, площадь Конституции. В обратном направлении троллейбус будет двигаться по привычному маршруту.

Кроме этого, с 7 июля в области также введен временный запрет для тяжеловесного транспорта. Это касается машин, чей вес превышает 24 тонны, а нагрузка на ось – более 7 тонн. Причина такого решения состоит в жаре.

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