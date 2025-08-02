Подорожчання проїзду у Волинській області не відбудеться, однак жителям все ж варто готуватися до змін, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт insider-media.

Подорожчання проїзду у Волинській області не планується – з 11 серпня у Луцьку та регіоні встановлюється єдина вартість поїздок у міжміських, приміських і міських маршрутках на рівні 15 гривень. Таке рішення стало можливим завдяки перемовинам між Волинською обласною військовою адміністрацією та представниками Асоціації перевізників.

Як повідомив Дмитро Горбач, головний спеціаліст транспортного відділу ОВА, навіть в умовах зростання витрат на паливні ресурси й технічне обслуговування вдалося домовитись про фіксовану оплату за послугу. Це дозволить мешканцям уникнути додаткового навантаження на сімейні бюджети.

Особливу роль у досягненні компромісу відіграв Олег Хайчевський, голова Асоціації перевізників. На численні запити адміністрації перевізники погодилися зберегти поточний тариф. Це рішення демонструє їхню готовність до соціального діалогу та врахування реалій, у яких перебуває населення.

Вартість поїздок залишиться незмінною не лише в межах обласного центру, а й на напрямках між населеними пунктами Волині. Додатково зазначається, що на 2025–2026 роки заплановано збереження встановленого тарифу.

Завдяки цим крокам жителі області зможуть передбачити свої витрати та користуватись транспортом на стабільних умовах у період економічної нестабільності.

До слова, на Волині також планують обмежити проїзд.

Із 4 серпня 2025 року через ремонтні роботи на мосту через річку Омелянівку запроваджується обмеження руху в Луцьку, що стосується транспортних засобів на ділянці від вулиці Володимирської (обласний центр) до вулиці Набережної (село Великий Омеляник).

Джерело: insider-media

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