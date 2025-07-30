Обмеження руху у Волинській області вже не вперше застосовуються в рамках оновлення дорожньої мережі.

Обмеження руху у Волинській області торкнеться вулиці Володимирської у селі Великий Омеляник, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Луцька міська рада.

Із 4 серпня 2025 року через ремонтні роботи на мосту через річку Омелянівку запроваджується обмеження руху в Луцьку, що стосується транспортних засобів на ділянці від вулиці Володимирської (обласний центр) до вулиці Набережної (село Великий Омеляник).

Тимчасове перекриття пов’язане з проведенням поточних робіт. У зв’язку з цим, починаючи з 4 серпня, автобусний маршрут № 25 змінює схему курсування — тепер він зупинятиметься на зупинці громадського транспорту «Омелянівська», яка розташована на вул. Володимирська, 94. Цей пункт тимчасово стане кінцевим для даного маршруту в межах Луцька.

Зазначене перекриття триватиме до завершення ремонтних робіт, без зазначення конкретного терміну відновлення. Управління інформаційної роботи міськради звертається до громадян із проханням враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Водіїв та пасажирів просять поставитися з розумінням до ситуації. Тимчасові труднощі мають забезпечити подальшу безпеку на об’єкті інфраструктури, де проводиться оновлення.

Нагадаємо, що обмеження руху у Волинській області вже не вперше застосовуються в рамках оновлення дорожньої мережі. Міська влада заздалегідь інформує мешканців про такі заходи для зменшення дискомфорту під час ремонту.

До слова, у Луцьку також дорожчає проїзд у громадському транспорті. Таку інформацію директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.