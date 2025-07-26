Подорожчання проїзду у Луцьку на тролейбусах поки що не остаточне, але є ймовірність, що воно відбудеться в найближчому часі.

Подорожчання проїзду у Луцьку може торкнутися не лише маршруток, а й тролейбусів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.

Після ініціативи збільшити вартість поїздки в міських автобусах з 14 до 18 гривень у міській раді заговорили про можливе здорожчання електротранспорту. Зараз у Луцьку триває громадське обговорення нового тарифу на автобуси, після чого виконавчий комітет ухвалить остаточне рішення з урахуванням зауважень та аналізу пасажиропотоку.

Згідно з проєктом, подорожчання стосується також учнів шкіл, для яких тариф може зрости з 7 до 9 гривень. Якщо після підвищення ціни у маршрутках пасажири масово перейдуть на тролейбуси, влада розгляне варіант залишити тариф на електротранспорті без змін. Проте у випадку зростання витрат на обслуговування або зменшення кількості пасажирів, ціна може зрости приблизно на 4 гривні.

Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль зазначив, що зараз проїзд у тролейбусах коштує 8 гривень, але подальше підвищення залежить від кількості пасажирів та фінансових витрат. За його словами, після зміни тарифу на автобуси влада ретельно відслідковуватиме ситуацію, щоб ухвалити рішення щодо електротранспорту.

Подорожчання проїзду у Луцьку на тролейбусах поки що не остаточне, але є ймовірність, що воно відбудеться в найближчому часі залежно від економічних показників та пасажирських потоків. Остаточне рішення прийматиме виконавчий комітет міськради з урахуванням громадських обговорень.

Джерело: ВСН

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