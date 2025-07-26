Подорожание проезда в Луцке на троллейбусах пока не окончательно, но есть вероятность, что он состоится в ближайшее время.

Подорожание проезда в Луцке может затронуть не только маршрутки, но и троллейбусы, сообщает Politeka.

Такую информацию директор департамента экономической политики Луцкого городского совета Борис Смаль .

После инициативы увеличить стоимость поездки в городских автобусах с 14 до 18 гривен в городском совете заговорили о возможном удорожании электротранспорта. Сейчас в Луцке идет общественное обсуждение нового тарифа на автобусы, после чего исполнительный комитет примет окончательное решение с учетом замечаний и анализа пассажиропотока.

Согласно проекту, подорожание касается также учащихся школ, для которых тариф может возрасти с 7 до 9 гривен. Если после повышения цены в маршрутках пассажиры массово перейдут на троллейбусы, власти рассмотрят вариант оставить тариф на электротранспорте без изменений. Однако в случае роста расходов на обслуживание или уменьшение количества пассажиров цена может вырасти примерно на 4 гривны.

Директор департамента экономической политики Луцкого горсовета Борис Смаль отметил, что сейчас проезд в троллейбусах стоит 8 гривен, но дальнейшее повышение зависит от количества пассажиров и финансовых затрат. По его словам, после изменения тарифа на автобусы власти будут тщательно отслеживать ситуацию, чтобы принять решение по электротранспорту.

Подорожание проезда в Луцке на троллейбусах пока не окончательно, но есть вероятность, что он состоится в ближайшее время в зависимости от экономических показателей и пассажирских потоков. Окончательное решение будет приниматься исполнительным комитетом горсовета с учетом общественных обсуждений.

Джерело: ВСН

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