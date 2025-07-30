Ограничение движения в Волынской области коснется улицы Владимирской в селе Большой Емельяник, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет городской совет Луцка .
С 4 августа 2025 года из-за ремонтных работ на мосту через реку Емельяновку вводится ограничение движения в Луцке, что касается транспортных средств на участке от улицы Владимирской (областной центр) до улицы Набережной (село Большой Емельяник).
Временное перекрытие связано с проведением текущих работ. В связи с этим, начиная с 4 августа, автобусный маршрут № 25 изменяет схему курсирования — теперь он будет останавливаться на остановке общественного транспорта «Емельяновская», расположенной на ул. Владимирская, 94. Этот пункт временно станет конечным для данного маршрута в Луцке.
Указанное перекрытие будет продолжаться до завершения ремонтных работ, без указания конкретного срока восстановления. Управление информационной работы горсовета обращается к гражданам с просьбой учитывать эти изменения при планировании поездок.
Водителей и пассажиров просят отнестись с пониманием к ситуации. Временные трудности должны обеспечить дальнейшую безопасность на объекте инфраструктуры, где производится обновление.
Напомним, что ограничения движения в Волынской области уже не в первый раз применяются в рамках обновления дорожной сети. Городские власти заранее информируют жителей о таких мерах по уменьшению дискомфорта во время ремонта.
Кстати, в Луцке также дорожает проезд в общественном транспорте. Такую информацию директор департамента экономической политики городского совета Луцка Борис Смаль.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцам раскрыли, куда можно обратиться за поддержкой.
Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.