Ограничения движения в Волынской области уже не в первый раз применяются в рамках обновления дорожной сети.

Ограничение движения в Волынской области коснется улицы Владимирской в селе Большой Емельяник, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Луцка .

С 4 августа 2025 года из-за ремонтных работ на мосту через реку Емельяновку вводится ограничение движения в Луцке, что касается транспортных средств на участке от улицы Владимирской (областной центр) до улицы Набережной (село Большой Емельяник).

Временное перекрытие связано с проведением текущих работ. В связи с этим, начиная с 4 августа, автобусный маршрут № 25 изменяет схему курсирования — теперь он будет останавливаться на остановке общественного транспорта «Емельяновская», расположенной на ул. Владимирская, 94. Этот пункт временно станет конечным для данного маршрута в Луцке.

Указанное перекрытие будет продолжаться до завершения ремонтных работ, без указания конкретного срока восстановления. Управление информационной работы горсовета обращается к гражданам с просьбой учитывать эти изменения при планировании поездок.

Водителей и пассажиров просят отнестись с пониманием к ситуации. Временные трудности должны обеспечить дальнейшую безопасность на объекте инфраструктуры, где производится обновление.

Напомним, что ограничения движения в Волынской области уже не в первый раз применяются в рамках обновления дорожной сети. Городские власти заранее информируют жителей о таких мерах по уменьшению дискомфорта во время ремонта.

Кстати, в Луцке также дорожает проезд в общественном транспорте. Такую информацию директор департамента экономической политики городского совета Луцка Борис Смаль.