Подорожание проезда в Волынской области не состоится, однако жителям все же следует готовиться к переменам, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт insider-media.

Подорожание проезда в Волынской области не планируется – с 11 августа в Луцке и регионе устанавливается единая стоимость поездок в междугородных, пригородных и городских маршрутках на уровне 15 гривен. Такое решение стало возможным благодаря переговорам между Волынской областной военной администрацией и представителями Ассоциации перевозчиков.

Как сообщил Дмитрий Горбач, главный специалист транспортного отдела ОВА даже в условиях роста расходов на топливные ресурсы и техническое обслуживание удалось договориться о фиксированной оплате за услугу. Это позволит жителям избежать дополнительной нагрузки на семейные бюджеты.

Особую роль в достижении компромисса сыграл глава Ассоциации перевозчиков Олег Хайчевский. По многочисленным запросам администрации перевозчики согласились сохранить текущий тариф. Это решение демонстрирует их готовность к социальному диалогу и учет реалий, в которых находится население.

Стоимость поездок останется неизменной не только в пределах областного центра, но и по направлениям между населенными пунктами Волыни. Дополнительно отмечается, что на 2025-2026 годы запланировано сохранение установленного тарифа.

Благодаря этим шагам, жители области смогут предусмотреть свои расходы и пользоваться транспортом на стабильных условиях в период экономической нестабильности.

Кстати, на Волыни также планируют ограничить проезд.

С 4 августа 2025 года из-за ремонтных работ на мосту через реку Емельяновку вводится ограничение движения в Луцке, что касается транспортных средств на участке от улицы Владимирской (областной центр) до улицы Набережной (село Большой Емельяник).

Источник: insider-media

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