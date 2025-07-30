Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Житомирській області зростуть лише для окремих споживачів,

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Житомирській області будуть підвищені, проте платити більше потрібно буде не всім споживачам, повідомляє Politeka.net.

Зростання запровадила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Житомирській області зростуть лише для бізнесу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила важливе рішення щодо зміни механізмів ціноутворення на електроенергію. Цей крок є частиною загальної стратегії з адаптації енергетичного ринку до зростаючого навантаження на систему, особливо у вечірній період.

Зміни торкнуться основних сегментів оптового ринку: «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобового (ВДР) та балансуючого. У період з 17:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему є найвищим, дозволені ціни на продаж електроенергії зростуть суттєво.

Зокрема:

на РДН та ВДР вартість 1 мегават-години підвищиться з 9 000 до 15 000 гривень;

на балансуючому ринку гранична ціна зросте з 10 000 до 16 000 гривень.

Це означає підвищення в середньому на 1,67 раза. Такі зміни мають стимулювати виробників активніше покривати вечірній дефіцит електроенергії.

Водночас для населення тарифи на комунальні послуги з 1 серпня в Житомирській області залишаються незмінними. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть фіксовану ставку — 4 гривні 32 копійки за 1 кіловат-годину. Ціна утримується завдяки механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), що дозволяє компенсувати різницю між ринковими й соціальними тарифами.

Втім, експерти попереджають: навіть за умов збереження тарифу для населення, підвищення прайс-кепів на оптовому ринку може мати низку непрямих наслідків. Вищі ціни на електроенергію для підприємств, промислових виробників, торговельних мереж та сфери послуг неминуче позначаться на зростанні собівартості продукції й послуг.

У результаті це може спричинити поступове підвищення цін на товари, транспорт, логістику, оренду та інші повсякденні витрати. Хоча миттєвого стрибка в роздрібному сегменті не очікується, вже в найближчі місяці українці можуть відчути економічний ефект через подорожчання продуктів харчування, товарів першої потреби та комунальних послуг.

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