Обмеження руху в Житомирі на вулиці Київській розпочнуться вже з 16 липня і триватимуть до завершення всіх необхідних робіт.

З 16 липня у Житомирі запроваджується тимчасове обмеження руху транспорту в Житомирі по вулиці Київській на ділянці від вулиці Небесної Сотні до Івана Мазепи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Житомирської міської ради.

Рішення пов’язане з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть до їх повного завершення.

У повідомленні зазначається, що через необхідність оновлення дорожнього покриття рух транспорту на вказаному відрізку буде частково обмежено.

Міська влада закликає мешканців і гостей міста поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, що виникнуть у зв’язку з ремонтними роботами. Для зручності водіїв рекомендується користуватися альтернативними маршрутами, щоб уникнути затримок і пробок.

Такі заходи спрямовані на підвищення якості дорожнього покриття і безпеки руху в місті. Місцева адміністрація дякує громаді за терпіння та співпрацю під час проведення робіт.

Нагадуємо, що обмеження руху в Житомирі на вулиці Київській розпочнуться вже з 16 липня і триватимуть до завершення всіх необхідних робіт. Водіїв просять бути уважними, слідкувати за дорожніми знаками та заздалегідь планувати маршрути.

До слова, на Житомирщині також запровадили новий графік транспорту. Він передбачає регулярне сполучення між Романовим, Житомиром і Києвом, зручні пересадки та прямі маршрути через Чуднів, Биківку, Залужне та Старочуднівську Гуту.