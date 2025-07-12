Місцеві мешканці мають змогу переглянути новий графік транспорту в Житомирській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік транспорту в Житомирській області охоплює щоденні маршрутки, які курсують як між містами, так і в межах району, повідомляє Politeka.

Новий графік транспорту в Житомирській області передбачає регулярне сполучення між Романовим, Житомиром і Києвом, зручні пересадки та прямі маршрути через Чуднів, Биківку, Залужне та Старочуднівську Гуту.

Зокрема, маршрутки з Романова до Житомира вирушають з самого ранку, починаючи з 06:30, а останній рейс - після 17:30. У зворотному напрямку, до Романова або Мирополя, перші автобуси виїжджають уже о 07:10.

Не обійшлося й без змін у напрямку столиці. За новим графіком транспорту в Житомирській області, маршрутка з Биківки через Романів до Києва курсує щодня, крім суботи. Перший ранковий виїзд із Биківки о 05:20, далі Романів і прямий шлях на Київ.

Зі столиці назад до Биківки маршрут вирушає о 09:40, а також є вечірній рейс о 18:00. Водночас Колодяжне теж не залишилося осторонь. Звідти до Житомира можна дістатися о 06:00 і 13:00, а у зворотному напрямку автобус вирушає о 09:10 та 16:05.

Приміські маршрути працюють теж справно. Щочетверга курсує автобус до Межирічки через такі села, як Ясногород, Монастирок, Гвіздярня, Лісна Рудня та Станіславівка. Відправлення об 08:20 і 12:30, з Межирічки - о 09:00 та 13:10.

Для жителів сіл Разіне та Хижинці також діє кілька маршрутів. Вранці автобус їде о 07:30, потім ще кілька рейсів упродовж дня зручні для тих, хто планує короткі поїздки в районі. Наприклад, маршрут на Хижинці з виїздом о 11:20, або рейс із Разіного о 10:00.

Детальніше про всі рейси можна прочитати у місцевих ЗМІ чи на офіційних сторінках перевізників.

Джерело: Твій Романів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни