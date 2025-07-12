Местные жители могут посмотреть новый график транспорта в Житомирской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график транспорта в Житомирской области включает ежедневные маршрутки, которые курсируют как между городами, так и в пределах района, сообщает Politeka.

Новый график транспорта в Житомирской области предусматривает регулярное сообщение между Романовым, Житомиром и Киевом, удобные пересадки и прямые маршруты через Чуднов, Быковку, Залужное и Старочудновскую Гуту.

В частности, маршрутки из Романова в Житомир отправляются с самого утра, начиная с 06:30, а последний рейс – после 17:30. В обратном направлении, в Романов или Мирополь, первые автобусы выезжают уже в 07:10.

Не обошлось и без изменений в направлении столицы. По новому графику транспорта в Житомирской области маршрутка из Быковки через Романов в Киев курсирует ежедневно, кроме субботы. Первый утренний выезд из Быковки в 05:20, затем Романов и прямой путь на Киев.

Из столицы назад в Быковку маршрут отправляется в 09:40, а также вечерний рейс в 18:00. В то же время Колодежное тоже не осталось в стороне. Оттуда в Житомир можно добраться в 06:00 и 13:00, а в обратном направлении автобус отправляется в 09:10 и 16:05.

Пригородные маршруты работают тоже исправно. Каждый четверг курсирует автобус до Межиречки через такие села, как Ясногород, Монастырок, Гвоздярня, Лесная Рудня и Станиславовка. Отправление в 08:20 и 12:30, из Межиречки – в 09:00 и 13:10.

Для жителей сел Разино и Хижинцы также действуют несколько маршрутов. Утром автобус едет в 07:30, затем еще несколько рейсов в течение дня удобны тем, кто планирует короткие поездки в районе. Например, маршрут на Хижинке с выездом в 11:20 или рейс из Разиного в 10:00.

Детальнее обо всех рейсах можно прочитать в местных СМИ или на официальных страницах перевозчиков.

Источник: Твой Романов .

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