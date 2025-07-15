Ограничения движения в Житомире на Киевской улице начнутся уже с 16 июля и будут продолжаться до завершения всех необходимых работ.

С 16 июля в Житомире вводится временное ограничение движения транспорта в Житомире по Киевской улице на участке от улицы Небесной Сотни до Ивана Мазепы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Житомирского городского совета.

Решение связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся до их полного завершения.

В сообщении отмечается, что из-за необходимости обновления дорожного покрытия движение транспорта на указанном отрезке будет частично ограничено.

Городские власти призывают жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам, возникающим в связи с ремонтными работами. Для удобства водителей рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами во избежание задержек и пробок.

Такие мероприятия направлены на повышение качества дорожного покрытия и безопасность движения в городе. Местная администрация благодарит общину за терпение и сотрудничество во время проведения работ.

Напомним, что ограничения движения в Житомире на улице Киевской начнутся уже с 16 июля и будут продолжаться до завершения всех необходимых работ. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и заранее планировать маршруты.

К слову, в Житомирской области также ввели новый график транспорта. Он предусматривает регулярное сообщение между Романовым, Житомиром и Киевом, удобные пересадки и прямые маршруты через Чуднов, Быковку, Залужное и Старочудновскую Гуту.