С 16 июля в Житомире вводится временное ограничение движения транспорта в Житомире по Киевской улице на участке от улицы Небесной Сотни до Ивана Мазепы, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет пресс-служба Житомирского городского совета.
Решение связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся до их полного завершения.
В сообщении отмечается, что из-за необходимости обновления дорожного покрытия движение транспорта на указанном отрезке будет частично ограничено.
Городские власти призывают жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам, возникающим в связи с ремонтными работами. Для удобства водителей рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами во избежание задержек и пробок.
Такие мероприятия направлены на повышение качества дорожного покрытия и безопасность движения в городе. Местная администрация благодарит общину за терпение и сотрудничество во время проведения работ.
Напомним, что ограничения движения в Житомире на улице Киевской начнутся уже с 16 июля и будут продолжаться до завершения всех необходимых работ. Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и заранее планировать маршруты.
К слову, в Житомирской области также ввели новый график транспорта. Он предусматривает регулярное сообщение между Романовым, Житомиром и Киевом, удобные пересадки и прямые маршруты через Чуднов, Быковку, Залужное и Старочудновскую Гуту.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.
Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения