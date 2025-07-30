Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа возрастут только для отдельных потребителей.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Житомирской области будут повышены, однако платить больше нужно не всем потребителям, сообщает Politeka.net.

Рост ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Житомирской области поднимутся только для бизнеса. Национальная комиссия (НКРЭКУ, приняла важное решение по изменению механизмов ценообразования на электроэнергию. Этот шаг является частью общей стратегии по адаптации энергетического рынка к возрастающей нагрузке на систему, особенно в вечерний период.

Изменения коснутся основных сегментов оптового рынка: «на сутки вперед» (РДН), внутрисуточного (ВДР) и балансирующего.

В частности:

на РДН и ВДР стоимость 1 мегаватт-часа повысится с 9 000 до 15 000 гривен;

на балансирующем рынке предельная цена вырастет с 10 000 до 16 000 гривен.

Это означает повышение в среднем в 1,67 раза. Такие изменения должны стимулировать производителей более активно покрывать вечерний дефицит электроэнергии.

В то же время, для населения тарифы на коммунальные услуги с 1 августа в Житомирской области остаются неизменными. Бытовые потребители и дальше будут платить фиксированную ставку — 4 гривны 32 копейки за 1 киловатт-час. Цена удерживается благодаря механизму возложения специальных обязанностей (ПСО), что позволяет компенсировать разницу между рыночными и социальными тарифами.

Впрочем, эксперты предупреждают: даже при сохранении тарифа для населения, повышение прайс-кепов на оптовом рынке может иметь ряд косвенных последствий. Более высокие цены на электроэнергию для предприятий, промышленных производителей, торговых сетей неизбежно скажутся на росте себестоимости продукции и услуг.

В результате это может повлечь за собой постепенное повышение цен на товары, транспорт, логистику, аренду и другие повседневные расходы. Хотя мгновенного скачка в розничном сегменте не ожидается, уже в ближайшие месяцы украинцы могут ощутить экономический эффект из-за подорожания продуктов питания, товаров первой потребности и коммуналки.

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